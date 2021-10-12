Усик зустрінеться з Ф'юрі після бою з Джошуа

Олександр Красюк, промоутер українця, розповів, коли слід чекати поєдинку Усик – Ф'юрі. За його словами, поєдинок відбудеться тільки після другої зустрічі українця з Джошуа.

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Бій з Ф'юрі відбудеться після того, як Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші,

– сказав Красюк.

У попередньому поєдинку Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Деонтея Уайлдера й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Красюк зазначив, що Усик вражений тим, що Ф'юрі та Уайлдер не продемонстрували боксерських навичок.

"Олександр був вражений перемогою Ф'юрі над Уайлдером. Його вразило, як вони билися, не показуючи боксерських навичок. Вони намагалися завдати один одному великих втрат", – розповів промоутер.

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