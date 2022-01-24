Промоутер Усика подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе

Александр Усик уже в следующем поединке может встретиться с непобедимым британцем Тайсоном Фьюри. Александр Красюк, промоутер украинца, подтвердил переговоры со стороной Фьюри.

Красюк: Мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал, что работает над поединком против Усика. По его словам, о бое могут объявить в ближайшее время.

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Красюк подтвердил, что переговоры со стороной Фьюри продолжаются с ноября 2021 года. Однако команды не подписывали никакие контракты.

Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов на этот счет. Так что никакой конкретики дать не могу. Но да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются,

– сказал Красюк.

Промоутер напомнил, что Усик имеет контракте обязательства перед Энтони Джошуа по реваншу. Поэтому команду украинца все согласовывает с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

По словам Красюка, если не удастся договориться о бое Усик – Фьюри, то украинец, скорее всего, встретится с Джошуа.

"Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса на этот счет, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – резюмировал промоутер.

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