Промоутер Усика подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе
Источник:Tribuna.com
Александр Усик уже в следующем поединке может встретиться с непобедимым британцем Тайсоном Фьюри. Александр Красюк, промоутер украинца, подтвердил переговоры со стороной Фьюри.
Красюк: Мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри
Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал, что работает над поединком против Усика. По его словам, о бое могут объявить в ближайшее время.
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Красюк подтвердил, что переговоры со стороной Фьюри продолжаются с ноября 2021 года. Однако команды не подписывали никакие контракты.
Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов на этот счет. Так что никакой конкретики дать не могу. Но да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются,
– сказал Красюк.
Промоутер напомнил, что Усик имеет контракте обязательства перед Энтони Джошуа по реваншу. Поэтому команду украинца все согласовывает с промоутерской компанией Matchroom Boxing.
По словам Красюка, если не удастся договориться о бое Усик – Фьюри, то украинец, скорее всего, встретится с Джошуа.
"Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса на этот счет, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – резюмировал промоутер.
Усик и Фьюри могут провести исторический бой
- До сих пор в тяжелом весе ни один боксер не владел всеми четырьмя титулами – WBC, WBA, WBO, IBF. Сейчас у Фьюри пояс WBC, а Усик удерживает остальные три титула.
- Усик стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF 25 сентября 2021 года, когда решением судей одолел Энтони Джошуа.
- Что касается Фьюри, то британец уже почти два года владеет титулом WBC. Британец отнял у Деонтея Уайлдера. Осенью Тайсон защитил пояс, нокаутировав все того же Уайлдера.