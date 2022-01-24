Фрэнк Уоррен, которій представляет интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Фьюри, сообщил, что работает над организацией поединка с Усиком.

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При этом промоутер отметил, что о бое за звание абсолютного чемпиона хевивейта может быть объявлено уже на следующей неделе.

"Это сага, но если говорить между нами, то так или иначе мы можем к чему-то прийти. Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что после выходных нам удастся достичь определенного прогресса, и тогда будет что объявить.

Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном и Усиком. Я хочу увидеть его просто как болельщик. Так что это бой, который мы пытаемся устроить", – заявил Уоррен.

Усик – Фьюри: что известно о бое