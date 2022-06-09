Промоутер Усика подтвердил новую перенесенную дату реванша против Джошуа
Источник:AFP
Уже летом 2022 года должна пройти вторая встреча между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Реванш боксеров запланирован не на июль, как говорили раньше.
Новая возможная дата боя
Недавно появилась информация о переносе реванша Усик – Джошуа, ведь до сих пор стороны официально не объявили о поединке. Теперь команды боксеров анонсируют новую дату боя.
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По словам Эдди Хирна, бой состоится в августе 2022 года. Эту дату подтвердил промоутер украинца Александр Красюк. Представитель Усика заговорил о 20 августа.
20 августа – самая вероятная дата,
– сказал Красюк.
Ранее эту дату анонсировал инсайдер Дэн Рафаэль. Почему перенесут бой? Отсрочку поединка делают из-за того, чтобы лучше раскрутить поединок.
Реванш Усик – Джошуа не за горами
- В первом поединке победу по единогласному решению праздновал Александр. Усик полностью перебоксировал своего соперника. Почти сразу же Джошуа активировал опцию реванша.
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что изменило жизнь всех украинцев. Усик вернулся в родную страну и вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Однако впоследствии уехал за границу ради боя против Энтони.
- Украинский боксер объяснил свое решение тем, что на ринге он принесет стране больше пользы, чем вне его.
- Сначала речь шла о том, что боксеры вернутся на ринг 23 июля. Но вскоре появилась информация о новой дате. Вроде бы реванш между Усиком и Джошуа примет Джидди в Саудовской Аравии.