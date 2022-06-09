Промоутер Усика подтвердил новую перенесенную дату реванша против Джошуа

Уже летом 2022 года должна пройти вторая встреча между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Реванш боксеров запланирован не на июль, как говорили раньше.

Новая возможная дата боя

Недавно появилась информация о переносе реванша Усик – Джошуа, ведь до сих пор стороны официально не объявили о поединке. Теперь команды боксеров анонсируют новую дату боя.

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По словам Эдди Хирна, бой состоится в августе 2022 года. Эту дату подтвердил промоутер украинца Александр Красюк. Представитель Усика заговорил о 20 августа.

20 августа – самая вероятная дата,

– сказал Красюк.

Ранее эту дату анонсировал инсайдер Дэн Рафаэль. Почему перенесут бой? Отсрочку поединка делают из-за того, чтобы лучше раскрутить поединок.

Реванш Усик – Джошуа не за горами