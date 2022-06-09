Нова можлива дата бою

Нещодавно з'явилась інформація про перенесення реваншу Усик – Джошуа, адже ще досі сторони офіційно не оголосили про поєдинок. Тепер команди боксерів анонсують нову дату бою.

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За словами Едді Хірна, бій відбудеться у серпні 2022 року. Цю дату підтвердив промоутер українця Олександр Красюк. Представник Усика заговорив про 20 серпня.

20 серпня – найімовірніша дата,

– сказав Красюк.

Раніше цю дату анонсував інсайдер Ден Рафаель.Чому перенесуть бій? Відтермінування поєдинку роблять через те, щоб якнайкраще розкрутити двобій.

Реванш Усик – Джошуа не за горами