Нова можлива дата бою
Нещодавно з'явилась інформація про перенесення реваншу Усик – Джошуа, адже ще досі сторони офіційно не оголосили про поєдинок. Тепер команди боксерів анонсують нову дату бою.
Цікаво дізнатись Ф'юрі не відновить кар'єру заради переможця реваншу Усик – Джошуа
За словами Едді Хірна, бій відбудеться у серпні 2022 року. Цю дату підтвердив промоутер українця Олександр Красюк. Представник Усика заговорив про 20 серпня.
20 серпня – найімовірніша дата,
– сказав Красюк.
Раніше цю дату анонсував інсайдер Ден Рафаель.Чому перенесуть бій? Відтермінування поєдинку роблять через те, щоб якнайкраще розкрутити двобій.
Реванш Усик – Джошуа не за горами
- У першому поєдинку перемогу за одноголосним рішенням святкував Олександр. Усик повністю перебоксував свого суперника. Майже одразу Джошуа активував опцію реваншу.
- 24 лютого Росії розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, що змінило життя усіх українців. Усик повернувся у рідну країну та вступив у лави територіальної оборони Київської області. Однак згодом виїхав за кордон заради бою проти Ентоні.
- Український боксер пояснив своє рішення тим, що на ринзі він принесе країні більше користі, ніж поза його межами.
- Спершу мова йшла, що боксери повернуться на ринг 23 липня. Але згодом з'явилась інформація про нову дату. Начебто реванш між Усиком та Джошуа прийме Джидді, що у Саудівській Аравії.