Нова можлива дата бою

Нещодавно з'явилась інформація про перенесення реваншу Усик – Джошуа, адже ще досі сторони офіційно не оголосили про поєдинок. Тепер команди боксерів анонсують нову дату бою.

Цікаво дізнатись Ф'юрі не відновить кар'єру заради переможця реваншу Усик – Джошуа

За словами Едді Хірна, бій відбудеться у серпні 2022 року. Цю дату підтвердив промоутер українця Олександр Красюк. Представник Усика заговорив про 20 серпня.

20 серпня – найімовірніша дата,
– сказав Красюк.

Раніше цю дату анонсував інсайдер Ден Рафаель.Чому перенесуть бій? Відтермінування поєдинку роблять через те, щоб якнайкраще розкрутити двобій.

Реванш Усик – Джошуа не за горами

  • У першому поєдинку перемогу за одноголосним рішенням святкував Олександр. Усик повністю перебоксував свого суперника. Майже одразу Джошуа активував опцію реваншу.
  • 24 лютого Росії розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, що змінило життя усіх українців. Усик повернувся у рідну країну та вступив у лави територіальної оборони Київської області. Однак згодом виїхав за кордон заради бою проти Ентоні.
  • Український боксер пояснив своє рішення тим, що на ринзі він принесе країні більше користі, ніж поза його межами.
  • Спершу мова йшла, що боксери повернуться на ринг 23 липня. Але згодом з'явилась інформація про нову дату. Начебто реванш між Усиком та Джошуа прийме Джидді, що у Саудівській Аравії.