"Он не знает концепции": промоутер Усика назвал самую большую проблему Фьюри в битве за абсолют

За считанные месяцы должен состояться бой за абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В ринг выйдут Александр Усик и Тайсон Фьюри, где выяснят, кто станет первым боксером в истории хевивейта, который в статусе абсолюта будет владеть сразу четырьмя поясами.

После неубедительной победы раздельным решением судей "Жадного пуза" над бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну многие эксперты начали сомневаться, что именно Тайсон Фьюри будет фаворитом в этом бою. Он должен был состояться 23 декабря, но из-за повреждения британца был перенесен.

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Красюк назвал проблему Фьюри в битве с Усиком

Промоутер украинского чемпиона поделился мнениями о предстоящей битве. Он неоднократно заявлял, что убежден в победе Александра Усика и назвал слабую сторону британца, которая может стать для него роковой.

Хуже всего для Тайсона Фьюри то, что он не знает, как обращаться с левшей. Это хуже всего для него в бою с Усиком. Он не знает концепцию. Он не знает, когда нужно атаковать, а когда нужно отойти.



Он допускает технические ошибки, он делал это многократно. Он пытается сам перейти в стойку левшей, чтобы получить преимущество. Каждый раз, когда он пытался это сделать против Нганну, его наказывали,

– сказал Красюк.

Напомним, что окончательная дата боя пока остается неизвестной. Инсайдеры сообщали, что он должен состояться в феврале, а промоутер Тайсона Фьюри говорил о начале марта. В самом начале отмечалось, что дедлайн – Рамадан, который начнется 10 марта, поэтому в любом случае ждать осталось недолго.