После неубедительной победы раздельным решением судей "Жадного пуза" над бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну многие эксперты начали сомневаться, что именно Тайсон Фьюри будет фаворитом в этом бою. Он должен был состояться 23 декабря, но из-за повреждения британца был перенесен.

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Красюк назвал проблему Фьюри в битве с Усиком

Промоутер украинского чемпиона поделился мнениями о предстоящей битве. Он неоднократно заявлял, что убежден в победе Александра Усика и назвал слабую сторону британца, которая может стать для него роковой.

Хуже всего для Тайсона Фьюри то, что он не знает, как обращаться с левшей. Это хуже всего для него в бою с Усиком. Он не знает концепцию. Он не знает, когда нужно атаковать, а когда нужно отойти.



Он допускает технические ошибки, он делал это многократно. Он пытается сам перейти в стойку левшей, чтобы получить преимущество. Каждый раз, когда он пытался это сделать против Нганну, его наказывали,

– сказал Красюк.

Напомним, что окончательная дата боя пока остается неизвестной. Инсайдеры сообщали, что он должен состояться в феврале, а промоутер Тайсона Фьюри говорил о начале марта. В самом начале отмечалось, что дедлайн – Рамадан, который начнется 10 марта, поэтому в любом случае ждать осталось недолго.

Интересно. В контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть пункт о реванше. По его результатам, победитель будет владеть не всеми, а только 3 поясами.