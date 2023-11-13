Після непереконливої перемоги роздільним рішенням суддів "Жадібного пуза" над колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну чимало експертів почали сумніватися, що саме Тайсон Ф'юрі буде фаворитом у цьому бою. Він мав відбутися 23 грудня, але через ушкодження британця був перенесений.

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Красюк назвав проблему Ф'юрі у битві з Усиком

Промоутер українського чемпіона поділився думками щодо майбутньої битви. Він неодноразово заявляв, що переконаний у перемозі Олександра Усика та назвав слабку сторону британця, яка може стати для нього роковою.

Найгірше для Тайсона Ф’юрі те, що він не знає, як поводитися з шульгою. Це найгірше для нього в бою з Усиком. Він не знає концепції. Він не знає, коли потрібно атакувати, а коли потрібно відійти.



Він допускає технічні помилки, він робив це багато разів. Він намагається сам перейти в стійку шульги, щоб отримати перевагу. Кожного разу, коли він намагався це зробити проти Нганну, його карали,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що остаточна дата бою наразі залишається невідомою. Інсайдери повідомляли, що він має відбутися у лютому, а промоутер Тайсона Ф'юрі говорив про початок березня. На самому початку зазначалося, що дедлайн – Рамадан, який розпочнеться 10 березня, тому чекати у будь-якому випадку залишилося недовго.

Цікаво. У контракті на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі є пункт про реванш. За його результатами, переможець володітиме не всіма, а тільки 3 поясами.