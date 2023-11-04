В будущем "бою века" с первого дня о его оглашении фаворитом считался Тайсон Фьюри. Но после выставочного боксерского шоу, в котором "Жадное пузо" был очень неубедительным против бывшего чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну и победил лишь благодаря раздельному решению судей, мнения у многих экспертов резко изменились.

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Эдди Хирн изменил свое мнение

Одним из тех, кто стал сомневаться в победе Тайсона Фьюри стал промоутер Эдди Хирн. Он считает, что сейчас украинец является небольшим фаворитом в поединке против британца.

Поставил бы я на победу Усика сейчас? Наверное, да. Я всегда отдавал предпочтение Фьюри в этом поединке, но лишь незначительное. Усик не большой панчер, это хорошие новости для Тайсона, но мы не знаем, как бой с Нганну повлияет на его уверенность в себе.



Он может вернуться еще сильнее. Он уже доказывал мне, что я ошибаюсь, но я думаю, что уверенность Усика после субботы будет зашкаливать. Он начнет поединок в качестве небольшого фаворита,

– сказал Хирн.

Отметим, что о проблемах с уверенностью у Тайсона Фьюри после слабого боя против Фрэнсиса Нганну ранее заявлял бывший чемпион мира Карл Фроч. По его мнению, 99.9 процентов считают, что победу в битве суперпанчеров одержал камерунец, и это может плохо повлиять на британского боксера.

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Справка. Когда состоится бой за звание первого в истории хевивейта абсолюта, который будет владеть сразу четырьмя поясами, сейчас неизвестно. Однако большинство факторов указывает на то, что это все-таки произойдет не раньше января 2024 года.