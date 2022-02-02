Промоутер Усика назвал дату реванша с Джошуа

После того как у Александра Усика сорвался бой против Тайсона Фьюри, чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF проведет реванш с Энтони Джошуа. Александр Красюк, промоутер украинца, рассказал о вероятной дате поединка.

Новая дата реванша Усик – Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Усик – Джошуа состоится летом. Свое заявление Арум сделал в контексте поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и претендентом Диллианом Уайтом.

Кстати Тайсон Фьюри "пасанул" с поединком против Усика: промоутер назвал причину

По словам Арума, боя Фьюри – Уайт стоит ждать в апреле 2021-го. Что касается встречи Усика с Джошуа, то речь идет об июне. Красюк подтвердил, что реванш может состояться в конце весны или начале лета.

Когда проходят промоутерские торги, промоутер делает ставку с общей суммой гонораров и указывает три вероятные даты и три вероятные места проведения. Промоутер не может отойти от этих трех опций. От страны проведения зависит и процент распределения гонораров. Что касается Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата,

– заявил Красюк.

Что известно о реванше Усик – Джошуа

Первый бой между Усиком и Джошуа состоялся 25-го сентября 2021 года. Поединок закончился неожиданной победой украинца, который стал чемпионом мира.