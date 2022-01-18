Форд: Это будет шахматная партия
Американец подчеркнул, что надеется на поединок Ломаченко – Дэвис. Он убежден, что этот бой ждут и болельщики.
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Мы ждем этого боя. Как я говорил, это будет шахматная партия. Я не знаю, рискнет ли Лома сразиться с "Танком", но, честно говоря, это был бы мегафайт. Это поединок, которого ждут болельщики,
– сказал специалист.
Однако Келвин не уверен, что в следующем поединке его подопечный выйдет на ринг против украинца.
"Я не знаю, против кого будет следующий бой. Им всем необходимо сражаться друг с другом. Я слышал, что Шакур Стивенсон пытается подраться с Ломаченко", – добавил Форд.
- Украинский боксер Василий Ломаченко стремится вернуть чемпионские титулы и встретиться на ринге с австралийским боксером Джорджем Камбососом.
- И похоже, что главным конкурентом украинца за право сразиться с Камбососом будет непобедимый чемпион мира по версии WBC Девин Хейн.
- Поскольку его промоутер заверил, что команда активно ведет переговоры с австралийцем.