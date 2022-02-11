Промоутер Джошуа рассказал, что нужно изменить Энтони, чтобы взять реванш у Усика

Промоутер Энтони Джошуа рассказал, как его подопечный может взять реванш у Александра Усика. Британскому боксеру нужно быть более агрессивным на ринге.

Хирн: Джошуа нужно быть более агрессивным

Эдди Хирн назвал проблему Энтони Джошуа, помешавшую ему победить Александра Усика. Промоутер отметил, что британец все усложнил.

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Джошуа много думал на ринге, вместо того чтобы показать свои наработанные хорошие качества боксера. Энтони нужно было переиграть украинца интеллектуально.

Промоутер рассказал, что нужно изменить Джошуа перед поединком, чтобы взять реванш у украинца.

"Джошуа нужно быть более агрессивным, но это не так просто. Знаете, говорят, что Джошуа необходимо наброситься на него и устроить драку. Нет, Усик – боец ​​pound-for-pound, и с ним тебе нужно использовать свои преимущества", – сказал Хирн.

"Просто вымотай его и добей"

А также рассказал о сильных сторонах Энтони, которые он не использовал в первом поединке.

У Джошуа есть потрясающая база, отличные боксерские навыки, отличные габариты, скорость и мощь. Я чувствую, что он не использовал эти преимущества в первом бою. Но это сложная задача. Зрители скажут: "Просто вымотай его и добей", но за этим стоит целая наука,

– добавил промоутер.

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