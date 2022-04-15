Реванш може відбутися в липні
За словами Едді Хірна, поєдинок відбудеться 23 липня. Скоріше за все, боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.
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23 липня, Саудівська Аравія – це один із наших варіантів. Також у нас є опції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі,
– зазначив промоутер.
Хірн запевнив, що наразі тривають активні перемовини з командою українця. Через два тижні вже можуть офіційно анонсувати бій.
"На цю мить ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово з приводу місця проведення бою.
Я припускаю, що ми маємо зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", – розповів Хірн.
Деталі поєдинку
- У вересні 2021 року Усик сенсаційно побив Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули. Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш.
- Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- Бій міг відбутися вже в червні, проте через повномасштабну війну його перенесли. У перші дні нападу Росії на Україну Усик доєднався до лав територіальної оборони Київщини.
- Згодом українець виїхав з країни. аби підготуватися до реваншу.
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