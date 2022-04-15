Реванш може відбутися в липні

За словами Едді Хірна, поєдинок відбудеться 23 липня. Скоріше за все, боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.

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23 липня, Саудівська Аравія – це один із наших варіантів. Також у нас є опції на Близькому Сході, у Лондоні та Лас-Вегасі,

– зазначив промоутер.

Хірн запевнив, що наразі тривають активні перемовини з командою українця. Через два тижні вже можуть офіційно анонсувати бій.

"На цю мить ми працюємо над різними контрактами, спілкуємося з командою Усика, яка має вагоме слово з приводу місця проведення бою.

Я припускаю, що ми маємо зробити анонс протягом двох тижнів. Звичайно, домовленість про поєдинок вже є, він відбудеться на 100 відсотків", – розповів Хірн.

Деталі поєдинку