Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри 3 декабря в тренировочном режиме победил Дерека Чисору. Следующим соперником "Цыганского короля" должен стать украинец Александр Усик.

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Хргович – не помеха

В этом уверен 90-летний сопромоутер Фьюри Боб Арум. Специалист объяснил представителем СМИ, почему претендент на титул чемпиона IBF в хевивейте Филипп Хргович не помешает объединительному бою.

Хргович не станет помехой, поскольку WBA сообщила IBF, что это не их время. Теперь очередь обязательной защиты титула WBA. Я думаю, что обязательным претендентом является Дюбуа или Джойс, кто-то из них. И они дадут разрешение на проведение объединительного боя. WBA на самом деле отправила официальное письмо IBF, и нам выпала честь увидеть его копию,

– сказал Арум.

Напомним, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Гирн пытался помешать проведению боя за звание абсолютного чемпиона. Гирн требовал немедленного поединка своего клиента Филиппа Хрговича с Александром Усиком.

Кстати, по словам Арума, представители Фьюри и Усика должны принять решение об объединительном бое до конца этого года. Так что в ближайшее время все любители бокса узнают официальную дату мегафайта за звание абсолюта.