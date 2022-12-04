Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі 3 грудня в тренувальному режимі переміг Дерека Чісору. Наступним суперником "Циганського короля" повинен бути українець Олександр Усик.

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Хргович – не перешкода

У цьому впевнений 90-річний співпромоутер Ф'юрі Боб Арум. Фахівець пояснив представникам ЗМІ, чому претендент на титул чемпіона IBF у хевівейті Філіп Хргович не завадить об'єднавчому бою.

Хргович не стане перешкодою, оскільки WBA повідомила IBF, що це не їхній час. Наразі черга обов'язкового захисту титулу WBA. Я думаю, що там обов'язковим претендентом є Дюбуа чи Джойс, хтось із них. І вони дадуть дозвіл на проведення об'єднавчого бою. WBA насправді відправила офіційний лист IBF, і нам випала честь побачити його копію,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн намагався завадити проведенню бою за звання абсолютного чемпіону. Гірн вимагав негайного поєдинку свого клієнта Філіпа Хрговича з Олександром Усиком.

До речі, за словами Арума, представники Ф'юрі та Усика мають ухвалити рішення про об'єднавчий бій до кінця цього року. Тож найближчим часом всі любителі боксу дізнаються офіційну дату мегафайту за звання абсолюту.