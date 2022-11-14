В августе этого года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в бою-реванше. Очевидно, что на другой результат этой схатки рассчитывал промоутер британского боксера Эдди Хирн, который строил планы на предстоящий поединок с Фьюри.

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Отсрочки боя с Хгровичем не будет

Теперь, когда IBF обязал Усика провести защиту титула организации с Хрговичем, Хирн пытается воспользоваться ситуацией на все сто. Промоутер требует срочного поединка с хорватским боксером.

Повторюсь, мы уже направили запрос о проведении немедленных промоутерских торгов. Это все прописано в уставе IBF. И это значит, что команда Усика уже не может рассчитывать на право запросить отсрочку боя. Это означает, что единую отсрочку им может предоставить лично Хргович. Но он не собирается этого делать, потому что хочет биться за пояс,

– заявил Хирн.

Ранее промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заявил, что бой за абсолюта имеет больший вес, чем защита титула чемпиона IBF. Соответственно, первоочередным должен быть поединок Усика и Фьюри.

Надеемся, что здравый смысл победит и поклонники бокса увидят мегафайт, который определит короля хевивейта.