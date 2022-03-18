Арум заявил, что поединок его подопечного с лидером легкого дивизиона Камбососом утвержденный в организации.

Смотрите также "Мы обо всем договорились": Камбосос готов подождать с боем против Ломаченко

"Все уже улажено. Лу ДиБелла находится на связи, и мы уже договорились. Сегодня он направил нам джентльменское письмо, в котором сообщил, что готов немного подождать. Однако если все не решится до конца недели, то ему придется принять решение в пользу. своего бойца.

Если Камбосос выберет другого соперника и победит, то сойдется с Ломой во второй половине года. При условии, конечно же, что военный конфликт будет улажен", – заявил Арум.

Кратко о бое Ломаченко – Камбосос