Арум заявил, что поединок его подопечного с лидером легкого дивизиона Камбососом утвержденный в организации.
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"Все уже улажено. Лу ДиБелла находится на связи, и мы уже договорились. Сегодня он направил нам джентльменское письмо, в котором сообщил, что готов немного подождать. Однако если все не решится до конца недели, то ему придется принять решение в пользу. своего бойца.
Если Камбосос выберет другого соперника и победит, то сойдется с Ломой во второй половине года. При условии, конечно же, что военный конфликт будет улажен", – заявил Арум.
Кратко о бое Ломаченко – Камбосос
- В СМИ появлялась информация, что поединок против абсолютного чемпиона мира может состояться в начале лета 2022 в Австралии.
- Украинец тоже не прочь побиться на глазах родных фанатов Джорджа.
- Ранее Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначила Камбососу защиту титулов в бою против украинца.
- Эгиса Климас, менеджер украинца, рассказал, что боксеры могут провести два поединка. Если Камбосос проигрывает, то у него будет шанс на реванш.
- Напомним, что Василий Ломаченко вступил в терроборону родного Белгород-Днестровского.