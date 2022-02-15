Камбосос 5 июня проведет защиту поясов чемпиона мира в легком весе. Бой состоится на стадионе "Марвел" в Мельбурне (Австралия).
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Сообщается, что 5 июня – воскресенье, что позволит вести телетрансляцию боя в США в прайм-тайме 4 июня.
Претенденты на бой с Камбососом
После того, как Камбосос победил Теофимо Лопеса и завоевал 4 титула, он заявил, что готов встретиться с любым соперником.
Австралиец заверил, что даст шанс четырем боксерам:
- Василию Ломаченко
- Девину Хейни
- Джервонте Дэвису
- Райану Гарсие
В последние месяцы имя Дэвиса все меньше связывают с Камбососом, как и Хейни. Лу Де Белла, промоутер Джорджа, открыто заявил, что отказал американцу.
По информации журналиста Дэна Рафаэля, на бой против Камбососа претендуют Ломаченко и Гарсия. Сообщалось, что команда Ломаченко уже сделала представителям Камбососа предложение о бое.