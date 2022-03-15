Ломаченко может подраться с Камбососом

Промоутер Боб Арум рассказал о договоренности между командами Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Глава Top Rank заявил, что австралийский боксер готов подождать украинца, который сейчас защищает родную землю от оккупантов.

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Напомним, что Василий Ломаченко вступил в терроборону родного Белгород-Днестровского. Лу ДиБелла направил письмо, в котором говорится, что Камбосос подождет, но ненадолго.

Если все не решится до конца недели, Лу придется искать другие варианты своего бойца. Итак, Камбосос встретится с другим соперником, и, надеюсь, он победит, а затем Джордж сможет провести бой с Ломаченко, позже в этом году. Конечно, если конфликт в его стране будет окончен,

– сказал Арум.

Кратко о бое Ломаченко – Камбосос