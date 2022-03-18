Арум заявив, що поєдинок його підопічного з лідером легкого дивізіону Камбососом затверджений до організації.

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"Все вже залагоджено. Лу ДіБелла перебуває на зв'язку, і ми вже домовилися. Сьогодні він надіслав нам джентльменського листа, в якому повідомив, що готовий трохи почекати. Однак якщо все не вирішиться до кінця тижня, то йому доведеться ухвалити рішення на користь свого бійця.

Отже, якщо Камбосос вибере іншого суперника та переможе, то зійдеться з Ломою у другій половині року. За умови, звичайно ж, військовий конфлікт буде улагоджений", – заявив Арум.

Коротко про бій Ломаченко – Камбосос