Арум заявив, що поєдинок його підопічного з лідером легкого дивізіону Камбососом затверджений до організації.
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"Все вже залагоджено. Лу ДіБелла перебуває на зв'язку, і ми вже домовилися. Сьогодні він надіслав нам джентльменського листа, в якому повідомив, що готовий трохи почекати. Однак якщо все не вирішиться до кінця тижня, то йому доведеться ухвалити рішення на користь свого бійця.
Отже, якщо Камбосос вибере іншого суперника та переможе, то зійдеться з Ломою у другій половині року. За умови, звичайно ж, військовий конфлікт буде улагоджений", – заявив Арум.
Коротко про бій Ломаченко – Камбосос
- У ЗМІ з'являлась інформація, що поєдинок проти абсолютного чемпіона світу може відбутись на початку літа 2022 року в Австралії.
- Українець теж не проти побитись на очах рідних фанатів Джорджа.
- Раніше Едді Хірн заявляв, що WBO офіційно призначила Камбососу захист титулів у бою проти українця.
- Егіса Клімас, менеджер українця, розповів, що боксери можуть провести два поєдинки. Якщо Камбосос програє, то буде мати шанс на реванш.
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко вступив у тероборону рідного Білгород-Дністровського.