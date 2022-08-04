В уличном стиле: эффектный промо реванш Усик – Джошуа

Уже в августе Энтони Джошуа выйдет на ринг, чтобы взять реванш у Александра Усика. Получилось яркое промо второго поединка боксеров.

Подогрели интерес к реваншу

Промоутерская компания Matchroom Boxing подогрела интерес к бою Усик – Джошуа 2. Британский боксер попытается вернуть свои чемпионские пояса, потерянные еще в сентябре 2021 года.

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В промо показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между Усиком и Джошуа.

Показаны тренировки Джошуа на стадионе в Саудовской Аравии и подготовка Усика на побережье. В конце ролика боксеры сходятся на ринге в Джидде, где проходит еще одна встреча взглядов.

Промо реванша Усик – Джошуа

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