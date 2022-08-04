В уличном стиле: эффектный промо реванш Усик – Джошуа
Источник:твиттер Matchroom Boxing
Уже в августе Энтони Джошуа выйдет на ринг, чтобы взять реванш у Александра Усика. Получилось яркое промо второго поединка боксеров.
Подогрели интерес к реваншу
Промоутерская компания Matchroom Boxing подогрела интерес к бою Усик – Джошуа 2. Британский боксер попытается вернуть свои чемпионские пояса, потерянные еще в сентябре 2021 года.
Интересно узнать Рекордный гонорар в карьере: сколько Усик получит за второй бой против Энтони Джошуа
В промо показаны яркие фрагменты тренировочного процесса боксеров. Также во видео вошел небольшой момент с первого поединка между Усиком и Джошуа.
Показаны тренировки Джошуа на стадионе в Саудовской Аравии и подготовка Усика на побережье. В конце ролика боксеры сходятся на ринге в Джидде, где проходит еще одна встреча взглядов.
Промо реванша Усик – Джошуа
Главное о реванше Усик – Джошуа
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде в Саудовской Аравии. Стадион, где состоится боксерский поединок, вмещает около 40 тысяч фанатов. Уже стартовала продажа билетов на поединок.
- Александр сделал подарок всем украинцам. Боксер выкупил права на трансляцию своего поединка и бесплатно хочет передать землякам, чтобы каждый его украинский поклонник мог наблюдать за реваншем в прямом эфире.
- Александр Усик продолжает готовиться к реваншу под руководством неизменного тренера – Анатолия Ломаченко.
- После встречи Усик вернется в Украину.