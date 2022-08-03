Красюк: Всегда был и остается наставником Усика

Александр Красюк заверил, что Александр Усик продолжает свой победный путь под руководством Анатолия Ломаченко. Отец Василия Ломаченко готовит украинца к реваншу, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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Анатолий Ломаченко всегда был и остается наставником Усика. Все, что происходит в тренировочном лагере, все происходит с согласия и под контролем Анатолия Николаевича,

– сказал промоутер чемпиона мира.

Джошуа стремится взять реванш