Киевское "Динамо" попытается впервые с сезона 2016/2017 вернуться вгрупповой этап Лиги чемпионов. Для этого "бело-синим" нужно преодолеть последний рубеж в виде бельгийского "Гента". Матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Гент" состоятся 23 и 29 сентября.

Первый поединок пройдет на поле "Гента", пишет 24 канал. "Динамо" и "Гент" уже встречались в Лиге чемпионов и преимущество на стороне киевлян.

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"Динамо" уверенно победило "Гент" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевляне выиграли 3:0, а затем развили успех в Бельгии – 3:1.

Что "Динамо", что "Гент" – вице-чемпионы своих стран. Оба клуба с большим отрывом проиграли чемпионскую гонку "Шахтеру" и "Брюгге" соответственно.

Впрочем, следует отметить, что чемпионат Бельгии был завершен досрочно.



"Динамо" – "Гент" сравнительная инфографика/ 24 канал

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Обе команды имеют кадровые проблемы. В "Динамо" травмированы защитники Никита Бурда, Денис Попов, Александр Тимчик.

У "Гента" не сыграет грузинский полузащитник Георгий Чакветадзе. Кроме того, игру с киевлянами могут пропустить Роман Безус, Свен Кумс, а также нападающий Лоран Депуатр.

Цвета бельгийского клуба защищают сразу три футболиста сборной Украины. Кроме Безуса, это Игорь Пластун и Роман Яремчук.