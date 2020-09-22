23 сентября "Гент" дома померится силами с "Динамо" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Гент-Динамо: прогноз

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило нидерландское "АЗ Алкмаар" в Киеве 2:0. Первый тайм выдался довольно "сухим" на моменты, а тем более на голы. Уже в дебюте второго тайма Родригес вывел "Динамо" вперед, воспользовавшись обрезкой соперника, информирует 24 канал.

В конце матча "Динамо" забило второй гол и поставило точку в матче. Быстрая контратака удалась киевлянам, которую удачно завершил Шапаренко.

"Гент" же одолел "Рапид" 2:1. Преимущество "Гента" была удачно реализовано на 36-й минуте. Дорш стал автором первого результативного удара в матче. Второй гол в активе украинского легионера Яремчука, который уверенно отправил мяч в сетку ворот с 11-метровой отметки. В компенсированное арбитром время хозяевам удалось сократить преимущество хозяев – 2:1.

Отметим, что в составе "Гента" играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Гол первого как раз вывел команду на "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.

Гент – Динамо: предыдущие противостояния

Киевляне уже раньше встречались с "Гентом" в 2010 году. Тогда "Динамо" дважды уверенно переиграло бельгийцев. Сначала дома киевский клуб разгромно победил 3:0. Тогда за "Динамо" забивали Ярмоленко, Шевченко и Зозуля.

А во втором поединке на выезде киевляне праздновали успех со счетом 1:3. Результативными ударами за "Динамо" отмечались Гармаш, Милевский и Гусев. Последний сейчас входит в тренерский штаб наставника киевлян Мирчи Луческу.

Первый матч между "Гентом" и "Динамо" состоится уже 23 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 55.

Гент-Динамо: прогноз

Букмекеры Parimatch отдают небольшое преимущество в этом матче "Генту". На победу бельгийцев стоит коэффициент 2,45, а на победу "Динамо" – 2,95. Ничья в этом противостоянии оценена коэффициентом 3,25.

Болельщики скорее всего увидят первый гол в исполнении хозяев матча – 1,78. А на то, что команда Луческу первой откроет счет – 1,97.

Аналогичные коэффициенты стоят на последний гол во встрече. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,08.

На то, что "Гент" забьет в первой 45-минутке стоит коэффициент 2,14. А на первый гол "Динамо" в первой части матча – 2,33. Специалисты считают, что хотя бы одна из команд не забьет в первом тайме – 1,16. А такой же показатель, но на вторую часть поединка – 1,28.

Победа "Гента" в один мяч оценена в 3,95, а успех команды Луческу – 4,40.

На победу "Динамо" и тотал матча более 2,5 – 5,00. А на победу "Гента" Яремчука и тотал матча больше 2,5 – 4,10.



"Гент" – "Динамо" / Фото инфографика 24 канала