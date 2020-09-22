Київське "Динамо" спробує вперше з сезону 2016/2017 повернутися на груповий етап Ліги чемпіонів. Для цього "біло-синім" потрібно здолати останній рубіж у вигляді бельгійського "Гента". Матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Гентом" відбудуться 23 та 29 вересня.

Перший поєдинок пройде на полі "Гента", пише 24 канал. "Динамо" та "Гент" вже зустрічалися у Лізі чемпіонів і перевага на стороні киян.

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"Динамо" впевнено перемогло "Гент" у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11. На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського кияни виграли 3:0, а потім розвинули успіх в Бельгії – 3:1.

Що "Динамо", що "Гент" – віцечемпіони своїх країн. Обидва клуби з великим відривом програли чемпіонську гонку "Шахтарю" та "Брюгге" відповідно.

Втім, слід зазначити, що чемпіонат Бельгії був завершений достроково.



"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал

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Обидві команди мають кадрові проблеми. У "Динамо" травмовані оборонці Микита Бурда, Денис Попов, Олександр Тимчик.

У "Гента" не зіграє грузинський півзахисник Георгій Чакветадзе. Крім того, гру з киянами можуть пропустити Роман Безус, Свен Кумс, а також нападника Лорана Депуатра.

Кольори бельгійського клубу захищають відразу три футболісти збірної України. Окрім Безуса, це Ігор Пластун та Роман Яремчук.