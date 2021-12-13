Проявил уважение и пожелал крепкого здоровья: Ломаченко обратился к Комми после боя

Ричард Комми не стал тем соперником, который остановил Василия Ломаченко. Украинский боксер праздновал победу по единогласному решению судей.

Ломаченко: Я выражаю тебе свое уважение

После победы в 12-раундовом бою по судейским запискам Василий Ломаченко надел на себя пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental. А вот его соперник поехал в больницу.

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Ричард Комми чудом избежал нокаута в седьмом раунде. Украинец проявил уважение и не стал добивать соперника после тяжелого нокдауна.

После победы Ломаченко публично обратился к Комми через свой инстаграм. Боксер из Украины пожелал Ричарду крепкого здоровья и поблагодарил за поединок.

Желаю тебе крепкого здоровья и продолжения истории бокса! И я выражаю тебе свое уважение,

– написал Ломаченко.

Ломаченко не стал добивать Комми