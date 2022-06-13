"Проиграть Усику – это не крушение": промоутер Джошуа сделал неожиданное заявление
Источник:BoxingScene
Уже летом 2022 Александр Усик и Энтони Джошуа второй раз выйдут на один ринг. Промоутер британца неожиданно заговорил о поражении своего клиента.
Хирн: Александр является номером один среди боксеров независимо от весовой категории
Эдди Хирн анонсировал о потенциальном бое Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, который объявил об окончании карьеры. Но для того чтобы попытаться вернуться с пенсии "Цыганского короля", Джошуа нужно взять реванш у Александра Усика.
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Перед реваншем, который должен пройти в августе 2022 года, промоутер Энтони заявил, что поражение его клиента не будет провалом. Ведь проиграть самому сильному боксеру мира не стыдно.
Думаю, что бой Джошуа – Фьюри всегда будет уместным. Меня постоянно спрашивают, когда Энтони проведет бой с Тайсоном. Конечно, Джошуа не хочет во второй раз проиграть Усику, но Александр, вероятно, сейчас номер один среди боксеров вне зависимости от весовой категории. Проиграть Усику – это не катастрофа, но, думаю, поединок Джошуа – Фьюри за все пояса стал бы самым большим за последнее время,
– рассказал промоутер.
Однако Хирн уверен, что британец сможет избить соперника из Украины, а затем выйдет в ринг в титульном поединке против Фьюри.
"Мне кажется, если Энтони справится с Усиком, то мы точно увидим его сражение с Фьюри за все титулы", - добавил представитель Джошуа.
Реванш, который может вернуть на ринг Фьюри
- Боксеры выйдут на ринг в августе, а не в июле, как это ранее отмечалось. Все из-за раскрутки поединка, хотя стороны до сих пор официально не объявили о подписанном контракте.
- Реванш должен пройти в Саудовской Аравии. Об этом рассказывал Хирн.
- В первой встрече Усик и Джошуа провели всю дистанцию в 12 раундов, а победу украинец праздновал по единогласному решению судей.
- Вроде бы победитель этого реванша выйдет на ринг против Фьюри. Хотя сам Цыганский король заверил, что не собирается покидать пенсию ради этого поединка.
- Бывший британский боксер Тони Белью рассказал, как его земляк может взять реванш у Александра.