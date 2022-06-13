Хірн: Олександр є номером один серед боксерів незалежно від вагової категорії

Едді Хірн вкотре анонсував про потенційний бій Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, який оголосив про закінчення кар'єри. Але для того, щоб спробувати повернутись з пенсії "Циганського короля", Джошуа потрібно взяти реванш в Олександра Усика.

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Перед реваншем, який повинен відбутись у серпні 2022 року, промоутер Ентоні заявив, що поразка його клієнта не буде провалом. Адже програти найсильнішому боксеру світу не соромно.

Думаю, що бій Джошуа – Ф'юрі завжди буде доречним. Мене постійно питають, коли Ентоні проведе бій з Тайсоном. Звичайно, Джошуа не хоче вдруге програти Усику, але Олександр, ймовірно, зараз номер один серед боксерів незалежно від вагової категорії. Програти Усику – це не катастрофа, але, гадаю, поєдинок Джошуа – Ф'юрі за всі пояси став би найбільшим за останній час,

– розповів промоутер.

Однак Хірн впевнений, що британець зможе побити суперника з України, а після цього вийде у ринг у титульному поєдинку проти Ф'юрі.

"Мені здається, якщо Ентоні впорається з Усиком, то ми точно побачимо його бій з Ф'юрі за всі титули", – додав представник Джошуа.

Реванш, який може повернути на ринг Ф'юрі