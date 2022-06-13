Хейни: Никто не знает текущую ситуацию Ломаченко

Между Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом будет еще один бой. Австралийский боксер хочет взять реванш у соперника и вернуть чемпионские пояса.

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Новый абсолютный чемпион не стал смотреть на будущее, но уверен, что во втором поединке Камбосос будет совсем другим на ринге. Потому Хейни будет сложнее боксировать против нового Джорджа.

"Посмотрим. Понятно, что теперь он выйдет с другим планом на бой. Я уже победил его, мы провели в ринге 12 раундов, поэтому есть ощущение, что знаю соперника. Поэтому второй поединок уже будет хуже", – рассказал Хейни.

Девин заявил, что хотел бы провести бой против Василия Ломаченко. Но украинский боксер воюет за родную страну против России. Едва ли Ломаченко вернется на ринг во время войны в Украине.

Хейни надеется, что рано или поздно сможет выйти на ринг против украинца и молится за жизнь Василия, сменившего боксерские перчатки на оружие в руках.

Это бой, который мы хотели бы совершить. Надеюсь, это произойдет в будущем. Никто не знает текущую ситуацию Ломаченко. Молюсь, чтобы с Василием все было хорошо. Увидим,

– ответил новый абсолютный чемпион.

Реванш с Камбососом, но желание подраться с Ломаченко