Белью: Нужно нажимать на газ и следовать нокауту
Тони Белью похвалил решение Джошуа сменить тренера перед реваншем с Усиком. По мнению Тони, это было верным поступком, ведь Энтони нужны новые идеи и подход – видеть и уничтожать соперника.
Интересно узнать Промоутер Усика подтвердил новую перенесенную дату реванша против Джошуа
Бывший британский боксер назвал победоносную тактику для своего земляка.
Не нужно стараться боксировать с хорошим боксером. Тебе нужно затащить его в драку. У Джошуа есть очень сильные стороны – атлетизм, сила, сила. Нужно пользоваться этим, а не искать что-нибудь другое. Ему нужно нажимать газ и идти за нокаутом. Но сейчас у Джошуа просто не может быть соперника посильнее, чем Усик,
– заявил Белью.
Также Тони отметил украинца, назвав его невероятным боксером, которому сложно нанести поражение.
Усик попытается отправить Джошуа в психологический нокаут
- Ради этого реванша Александр Усик покинул Украину, продолжающую страдать от войны против России. До этого боксер находился в рядах территориальной обороны Киевской области.
- Вторая встреча с Джошуа должна состояться летом 2022 года. Эдди Хирн много раз заявлял, что поединок состоится 23 июля. Однако впоследствии эта дата изменилась. Теперь стало известно, что боксеры выйдут на ринг в августе, а точнее 20 числа. Информацию о переносе встречи подтвердил промоутер Александр Красюк.
- Отсрочку поединка делают из-за того, чтобы лучше раскрутить поединок.
- Благодаря этому реваншу Усик хочет больше заработать для родной страны.
- Поединок примет Джидди в Саудовской Аравии.