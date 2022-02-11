Проблемы с языком, – президент Сампдории впервые оценил трансфер Супряги в клуб
11 февраля 2022 , 11:23Читати новину українською
Источник:Tuttomercatoweb
Президент Сампдории Марко Ланна высказался об адаптации украинского форварда Владислава Супряги в итальянской команде и Серии А.
Марко Ланна рассказал о поисках форварда для генуэзской команды.
К слову Агент Супряги рассказал детали перехода украинского нападающего в Сампдорию
"Супряга молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него есть проблема с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, поскольку команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа", – сказал он.
Следующий свой матч Сампдория проведет 13 февраля против Милана, начало поединка в 13:30 по киевскому времени. После 24 туров Сампдория занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка.
Что известно о трансфере Супряги
- Супряга перешел в клуб из Генуи на правах аренды в зимнее трансферное окно. Сроки арендного соглашения 21-летнего Супряги составляют полгода с правом выкупа футболиста после окончания сезона.
- Украинец уже успел дебютировать за Сампдорию. В воскресенье, 6 февраля, он вышел на замену в первом тайме вместо Габбьядини, получившего травму. Но во втором тайме футболист был заменен, всего проведя на поле лишь 30 минут.
- Впоследствии главный тренер Сампдории Марко Джампаоло объяснил такое необычное решение.