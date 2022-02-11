Марко Ланна рассказал о поисках форварда для генуэзской команды.

К слову Агент Супряги рассказал детали перехода украинского нападающего в Сампдорию

"Супряга молодой игрок, ему нужно освоиться, он долго не играл, а также у него есть проблема с языком. Мы столкнулись с проблемами при поиске форварда, поскольку команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа", – сказал он.

Следующий свой матч Сампдория проведет 13 февраля против Милана, начало поединка в 13:30 по киевскому времени. После 24 туров Сампдория занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 23 очка.

Что известно о трансфере Супряги