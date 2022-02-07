Неожиданная замена украинца

Украинский форвард впервые вышел на футбольное поле в футболке Сампдории по ходу первого тайма. Владислав Супряга на 36-й минуте заменил травмированного Маноло Габбьядини.

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Украинец получил отличный шанс начать завоевывать доверие тренерского штаба в новой команде. Однако в дебютном поединке Владислав провел на поле всего 23 минуты. После перерыва футболиста посадили на скамью запасных. На тот момент счет встречи уже был 2:0 в пользу Сампдории.

Во втором тайме хозяева забили дважды и установили окончательный счет матча 4:0.

Объяснение тренера

После победного поединка главный тренер Сампдории Марк Джампаоло объяснил неожиданную замену Супряги.

Во второй 45-минутке футболисты Сассуоло активизировались в атакующих действиях и добавили в дриблинге, поэтому их действия могли создать много проблем хозяевам. Поэтому специалист сменил Супрягу и Конти.

Любопытно. Конти не успел выйти на замену, как сразу отличился голом

Пришлось пожертвовать Супрягой, но после этого мы играли спокойно и надежно. Знаю, что с психологической стороны, это могло быть сложным решением, но нам требовалась слаженная командная игра. Супруга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Но я думаю, что он понял, что значит его замена. Скажем, что она была воспитательной мерой,

– рассказал наставник Сампдории.