Марко Ланна розповів про пошуки форварда для генуезької команди.

До слова Агент Супряги розповів деталі переходу українського нападника до Сампдорії

"Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також у нього є проблема з мовою. Ми зіткнулися з проблемами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу", – сказав він.

Наступний свій матч Сампдорія проведе 13 лютого проти Мілана, початок поєдинку о 13:30 за київським часом. Після 24 турів Сампдорія займає 16 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки.

Що відомо про трансфер Супряги