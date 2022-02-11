Марко Ланна розповів про пошуки форварда для генуезької команди.
До слова Агент Супряги розповів деталі переходу українського нападника до Сампдорії
"Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також у нього є проблема з мовою. Ми зіткнулися з проблемами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу", – сказав він.
Наступний свій матч Сампдорія проведе 13 лютого проти Мілана, початок поєдинку о 13:30 за київським часом. Після 24 турів Сампдорія займає 16 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки.
Що відомо про трансфер Супряги
- Супряга перейшов до клубу з Генуї на правах оренди в зимове трансферне вікно. Терміни орендної угоди 21-річного Супряги становлять півроку з правом викупу футболіста після завершення сезону.
- Українець вже встиг дебютувати за Сампдорію. В неділю, 6 лютого, він вийшов на заміну в першому таймі замість Габб'ядіні, який отримав травму. Але в другому таймі футболіст був замінений, загалом провівши на полі лише 30 хвилин.
- Згодом головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло пояснив таке незвичне рішення.