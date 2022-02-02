Сампдория в своем Твиттере опубликовала фотографию Супряги в форме команды. "Добро пожаловать", – подписали эту фотографию в соцсетях клуба.

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Супряга определился и с номером, под которым будет выступать в Сампдории. Форвард получил культовую "7". Именно под этим номером в Милане выступал Андрей Шевченко, с которым так часто сравнивают Супрягу.

Стоит напомнить, что Супряга перешел в Сампдорию на правах аренды до конца сезона 2021/2022. Однако итальянский клуб имеет право выкупа его контракта по окончании срока аренды.

Супряга может дебютировать в Сампдории 6 февраля в матче против Сассуоло.