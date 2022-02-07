Советовались с Шевченко

В предпоследний день трансферного окна Сампдория объявила об аренде Супряги. Уже тогда было известно, что итальянская команда будет иметь право на выкуп его контракта.

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Агент игрока Александр Яковенко рассказал, на каких условиях Супряга перешел в Сампдорию. По его словам, итальянская команда арендовала футболиста на полгода. А также имеет опцию продления аренды еще на год. И право на выкуп его контракта.

Зарплату Супряге продолжат платить оба клуба. О какой сумме и каких соотношениях – не указывается.

При этом Супряга мог перейти в швейцарский Базель. Эта команда еще в конце декабря 2021 года начала переговоры. Но в последний момент Сампдория перебила все предложения.

"Относительно тренера Сампдории, он звонил и Андрею Шевченко, и Луиджи Ночентини, который с Владом работал в Днепре, и Мирче Луческу. Со всеми он советовался, и абсолютно все в клубе были заинтересованы в приходе Влада", – рассказал Александр Яковенко.

Яковенко проговорился, что сумма аренды – 2 миллиона евро. Хотя Transfermarkt указывает сумму в 500 тысяч евро.

Стоит добавить, что Супряга уже успел дебютировать за Сампдорию. В воскресенье, 6 февраля, он вышел на замену в первом тайме вместо Габбьядини, получившего травму. Но во втором тайме футболист был заменен, проведя на поле всего 30 минут. Впоследствии главный тренер Сампдории Марко Джампаоло объяснил такое необычное решение.