Луганская "Заря" недосчитается игрока основы Дмитрия Хомченовского. Хавбек пропустит два матча УПЛ из-за дисквалификации.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определил наказание для футболиста "Зари" Дмитрия Хомченовского, который получил удаление в поединке с "Ворсклой". Об этом сообщает сайт УАФ.

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Дисквалификация хавбека

На 58-й минуте "Заря" неожиданно осталась в меньшинстве. Желтый свет перед собой увидел Хомченовский, который прямой ногой влетел в колено Кане. Но уже через несколько секунд арбитр изменил свое решение. После просмотра ВАС судья удалил с поля полузащитника.

Хомченовский получил двухматчевую дисквалификацию. Наставник клуба Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на игрока во встречах против "Прохожу" (29 ноября) и "Днепра-1", который состоится 6 декабря.

Добавим, что противостоянии против "Ворсклы" завершилось "сухой" ничьей 0:0.

В последнем поединке команды в Лиге Европы против АЕКа 30-летний полузащитник не участвовал. Игрок "Зари" пропустил матч из-за травмы. Но и без него луганский клуб проявил характер и разгромил соперника в Греции (0:3).