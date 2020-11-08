8 ноября луганская "Заря" сыграла с полтавской "Ворсклой" в матче 9 тура УПЛ. Матч завершился безголевой ничьей.

Заря – Ворскла 0:0

Удаление: Хомченовский, 58 – Ребенок, 70

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После восьми сыгранных матчей у "Ворсклы" 15 набранных очков (4 место), у "Зари" – 10 (девятая позиция). В прошлом туре полтавчане проиграли "Львову" 0:1, а луганчане сыграли вничью 1:1 с "Ингулом".

История встреч после провозглашения независимости насчитывает 30 матчей. Сейчас минимальное преимущество на стороне "Зари", общий счет 35:30. В Запорожье команды встречались семь раз: четыре раза выиграли луганчане, дважды – полтавчане, однажды фиксировалась ничья.

На 11-й минуте едва не залетел под дальнюю штангу рикошет мяча от ноги Юрченко при ударе Кана с левого фланга штрафной. Впоследствии на голову Яворскому пришелся навес углового с правого фланга, но удар пошел точно в центр ворот.

В середине первого тайма Степанюк завершил подачу с левого фланга от Кане ударом головой в упор к левой штанге. Далее Кочергин хорошо замыкал подачу с левого фланга, но замыкал затылком в сторону своих ворот этот пас Якубу. Шевченко спас.

В конце первой 45-минутки настоящий пожар произошел возле ворот "Ворсклы". Гладкий получил пас у левого угла вратарской, но переиграть Ризныка в ближнем бою не смог.

Через мгновение состоялся нереальный сейв от Ризныка, которому удалось отразить мощный удар со средней дистанции от Фаворова в левый верхний угол.

После перерыва перекладина спасла команду Юрия Максимова. На исполнение пробил Юрченко из полукруга в штрафной, но попал в верхней каркас ворот. Через 2 минуты Гладкий не попал в пустой ближний угол, замыкая прострел Фаворова с правого фланга на дальнюю штангу.

На 58-й минуте "Заря" неожиданно осталась в меньшинстве. Желтая для Хомченовского за фол против Кане на левом фланге. Карточка для защитника поменяла свой цвет уже через две минуты, после просмотра арбитром VAR.

Видео удаления Хомченовского

Через 10 минут команды остались в равных составах. Ребенок получил карточку за накладку на чужой половине поля.

Видео удаления Ребенка

В конце матча Аллахьяр завершал атаку ударом с левого фланга штрафной, но Ризнык справился, пусть и со второй попытки забрал мяч.