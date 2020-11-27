Луганська "Зоря" недорахується гравця основи Дмитра Хомченовського. Хавбек пропустить два матчі УПЛ через дискваліфікацію.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для футболіста "Зорі" Дмитра Хомченовського, який отримав вилучення у поєдинку з "Ворсклою". Про це інформує сайт УАФ.

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Дискваліфікація хавбека

На 58-й хвилині "Зоря" несподівано залишилася у меншості. Жовте світло перед собою побачив Хомченовський, який прямою ногою влетів у коліно Кане. Але вже за декілька секунд арбітр змінив своє рішення. Після перегляду ВАР суддя вилучив з поля півзахисника.

Хомченовський отримав двоматчеву дискваліфікацію. Наставник клубу Віктор Скрипник не зможе розраховувати на гравця у зустрічах проти "Минаю" (29 листопада) та "Дніпра-1", який відбудеться 6-го грудня.

Додамо, що протистоянні проти "Ворскли" завершилось "сухою" нічиєю 0:0.

В останньому поєдинку команди у Лізі Європи проти АЕКа 30-річний півзахисник не брав участі. Гравець "Зорі" пропускав матч через травму. Але і без нього луганський клуб проявив характер та розгромив суперника у Греції (0:3).