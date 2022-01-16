Солидный матч Николенко

Защитник сборной Украины получил место в стартовом составе Эвертона. Виталий Миколенко отыграл все 90 минут, но не помог "ирискам" избежать позорного поражения от аутсайдера АПЛ.

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Подопечные Рафаэля Бенитеса неожиданно проиграли на выезде Норвичу со счётом 2:1. Единственный гол в составе гостей на 60-й минуте забил Ришарлисон.

Статистический портал WhoScored высоко оценил игру Миколенко. Футболист получил 6.8 – это вторая самая высокая оценка в составе "ирисок" за матч. Лучшим игроком гостей стал другой защитник Бен Годфри – 7.0.

К сведению. За поединок Виталий выиграл четыре единоборства, отдал 38 точных передач (83%), совершил 2 отбора и 3 перехвата.

Правда, Миколенко мог солидно испортить свой дебют в АПЛ. Украинец опрометчиво отдал передачу на голкипера, мяч перехватил игрок Норвича, но неудачно реализовал выход с глазу на глаз.



Норвич – Эвертон: оценки за игру / Скриншот WhoScored