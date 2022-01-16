Солідний матч Миколенка

Захисник збірної України отримав місце у стартовому складі Евертона. Віталій Миколенко відіграв усі 90 хвилин, але не допоміг "ірискам" уникнути ганебної поразки від аутсайдера АПЛ.

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Підопічні Рафаеля Бенітеса несподівано програли на виїзді Норвічу з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі гостей на 60-й хвилині забив Рішарлісон.

Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру Миколенка. Футболіст отримав 6.8 – це друга найвища оцінка у складі "ірисок" за матч. Найкращим гравцем гостей став інший оборонець Бен Годфрі – 7.0.

До уваги. За поєдинок Віталій виграв чотири єдиноборства, віддав 38 точних передач (83%), здійснив 2 відбори та 3 перехоплення.

Щоправда, міг Миколенко солідно зіпсувати свій дебют в АПЛ. Українець необачно віддав передачу на голкіпера, м'яч перехопив гравець Норвіча, але невдало реалізував вихід віч-на-віч.



Норвіч – Евертон: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored