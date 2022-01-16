У Миколенко может быть другой тренер
Руководство Эвертона может указать "на двери" Рафаэлю Бенитесу. 61-летний специалист рискует покинуть "ирисок".
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Боссы английского клуба недовольны результатами команд в этом сезоне. В последней игре Эвертон неожиданно потерпел выездное поражение от Норвича, который идет в зоне вылета (2:1).
После этого фиаско тренерское кресло Бенитеса зашаталось еще больше. Испанский специалист может быть уволен еще до следующего поединка АПЛ против Астон Виллы, который состоится 22 января.
Остальные журналисты подтвердили информацию
О возможной отставке наставника заговорили не только в издании The Athletic. Журналисты Питер О'Рурк и Фабрицио Романо написали на своих страницах в твиттере.
Якобы руководство клуба хочет немедленно уволить Бенитеса, договориться с ним о компенсации и найти нового главного тренера.
О'Рурк вообще написал, что английский клуб уже уволил специалиста, а официальное подтверждение будет примерно 17 января.
Карьера Бенитеса в Эвертоне
- Испанский наставник начал работу в английском клубе в июле 2021 года.
- Его соглашение с "ирисками" рассчитано до конца июня 2024 года.
- Под руководством Бенитеса Эвертон отыграл 22 матча.
- В сезоне-2021/2022 англичане одержали 7 побед, расписали 4 мировых и потерпели 11 поражений.