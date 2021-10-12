Пример для всех: Вернидуб отказался возглавить российский клуб
12 октября 2021 , 10:07Читати новину українською
Источник:Sport.ua
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб рассказал, что отказался возглавить российский клуб. Украинский наставник поднял свой авторитет после исторических побед в Лиге чемпионов.
Бывшего наставника Зари хотел подписать Краснодар, но украинский специалист не дал своего согласия.
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"Есть ли из России предложения? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. И мой отец меня никогда бы не понял. Раньше были звонки. Одно время было приглашение из Краснодара, но я отказался", – рассказал Вернидуб.
Шериф Вернидуба – сенсация Лиги чемпионов
- Юрий Вернидуб переписал клубную историю. Украинец стал первым в истории команды тренером, который вывел Шериф в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Чемпион Молдовы уже в стартовом домашнем матче уверенно обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.
- А вот во втором туре произошла настоящая сенсация, чудо. Все называют такой результат как угодно. Шериф обыграл испанский Реал. "Королевский клуб" опозорился, пропустив победный гол для соперника на последней минуте основного времени. Отметим, что первыми в счете забили также гости из Молдовы. В итоге – 1:2 – Шериф неожиданно повез из Мадрида три очка.
- После двух туров Лиги чемпионов Шериф возглавил группу "D", оставив за своей спиной именитых соперников.