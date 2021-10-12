Бывшего наставника Зари хотел подписать Краснодар, но украинский специалист не дал своего согласия.

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"Есть ли из России предложения? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. И мой отец меня никогда бы не понял. Раньше были звонки. Одно время было приглашение из Краснодара, но я отказался", – рассказал Вернидуб.

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