Колишнього наставника Зорі хотів підписати Краснодар, але український фахівець не дав свою згоду.
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"Чи є з Росії пропозиції? Ні, з Росії точно немає. Я ж казав, що не буду там працювати. У мене є свої принципи. І мій батько мене ніколи б не зрозумів. Раніше були дзвінки. У свій час було запрошення з Краснодара, але я відмовився", – розповів Вернидуб.
Шериф Вернидуба – сенсація Ліги чемпіонів
- Юрій Вернидуб переписав клубну історію. Українець став першим в історії команди тренером, який вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.
- Чемпіон Молдови вже у стартовому домашньому матчі впевнено переграв донецький Шахтар із рахунком 2:0.
- А от у другому турі сталась справжня сенсація, диво. Усі називають такий результат як завгодно. Шериф переграв іспанський Реал. "Королівський клуб" зганьбився, пропустивши переможний гол для суперника на останній хвилині основного часу. Відзначимо, що першими у рахунку забили також гості з Молдови. У підсумку – 1:2 Шериф несподівано повіз із Мадрида три очки.
- Після двох турів Ліги чемпіонів Шериф очолив групу "D", залишивши за своєю спиною іменитих суперників.