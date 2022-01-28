Приятная головная боль Луческу: Динамо пополнило состав перед сборами в Турции

28 января 2022 , 20:45
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Источник:

Meta-ratings.com.ua

Межсезонье киевского Динамо проходит на сборах в Турции. Состав "бело-синих" пополнится игроками на втором сборе в солнечной стране.

Пополнение в составе киевлян

Лазарет Динамо покинули сразу несколько футболистов. Защитники Илья Забарный, Александр Караваев и белорус Илья Шкурин возвращаются в главную команду на вторых турецких сборах.

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Футболисты пропускали первый сбор из-за положительных тестов на коронавирус.

Еще два игрока полетят с киевлянами в Турцию. Это центрбек Денис Попов, который продолжает восстановление после сложной травмы, которую получил еще в первом туре УПЛ против Вереса.

Также в расположение Динамо вернется легионер Эрик Рамирес, который вызывался в национальную сборную Венесуэлы.

К слову. Вылет на второй сбор в Турцию запланирован на 31 января. Продлится тренировочный процесс до 10 февраля.

Первый матч после зимнего перерыва динамовцы проведут дома против Ингульца (26 февраля).

Автор: Софія Кулай