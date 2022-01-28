Приятная головная боль Луческу: Динамо пополнило состав перед сборами в Турции
Источник:Meta-ratings.com.ua
Межсезонье киевского Динамо проходит на сборах в Турции. Состав "бело-синих" пополнится игроками на втором сборе в солнечной стране.
Пополнение в составе киевлян
Лазарет Динамо покинули сразу несколько футболистов. Защитники Илья Забарный, Александр Караваев и белорус Илья Шкурин возвращаются в главную команду на вторых турецких сборах.
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Футболисты пропускали первый сбор из-за положительных тестов на коронавирус.
Еще два игрока полетят с киевлянами в Турцию. Это центрбек Денис Попов, который продолжает восстановление после сложной травмы, которую получил еще в первом туре УПЛ против Вереса.
Также в расположение Динамо вернется легионер Эрик Рамирес, который вызывался в национальную сборную Венесуэлы.
- Столичный клуб потерял голкипера Руслана Нещерета из-за травмы носа, которую он получил в последнем товарищеском спарринге против норвежского Буде/Глимт. 20-летнего вратаря ждет операция.
- Сам матч завершился мировой 1:1.
Первый матч после зимнего перерыва динамовцы проведут дома против Ингульца (26 февраля).