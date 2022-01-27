Нещерет вышел на поле сразу после перерыва во втором тайме. Он заменил Бущана. На то время счет на табло был 1:1.

На 58-й минуте голкипер был вынужден покинуть поле. Помогали ему медики.

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Во время атаки соперника Нещерет вышел на перехват. Он был первым на мяче, остановив его руками. Именно тогда ему в лицо ногой и попал соперник, решивший идти до конца.

Игра сразу же была остановлена. Медики поспешили оказывать помощь Нещерету. Однако продолжить игру он не смог.

На поле снова вышел Бущан. Счет матча больше не изменился.