Руслан Нещерет получил травму в товарищеском матче с норвежской командой Буде/Глимт в четверг, 27 января. Он провел на поле чуть больше 10 минут, выйдя на замену во втором тайме. И в игровом эпизоде соперник попал ногой ему в лицо, когда пытался добраться до мяча.

Нещерет сразу покинул поле с помощью медиков.

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Вечером 27 января Динамо вернулось со сборов в Киев. А Нещерет сразу отправился в больницу.

"После прилета в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что Руслан имеет перелом костей носа со смещением. На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения", – рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун.

Точный срок восстановления футболиста пока неизвестен. Однако точно можно утверждать, что на второй сбор команды в Турции он не отправится, а будет восстанавливаться в Киеве.

"После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – добавил Андрей Шморгун.

20-летний Нещерет в этом сезоне за основную команду Динамо не выступал, лишь несколько раз попав в заявку на игру.

Однако он является одним из основных голкиперов молодежной сборной Украины.