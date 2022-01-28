Базель никак не успокоится

Боссы швейцарского клуба хотят пополнить свой состав футболистами украинской национальности. Базель делал предложения нападающим Динамо и Шахтера Владиславу Супряге и Даниилу Сикану.

К теме Базель не интересуется нападающими Динамо и Шахтера, – СМИ

Однако швейцарцы получили отказ. Еще один отрицательный ответ они услышали в предложении относительно защитнику столичного клуба и сборной Украины Александру Сироте. Динамо не захотело отдавать талантливого защитника.

Базель делал сразу несколько попыток подписать Сироту, но все они были провальными.

В сезоне-2021/2022 Сирота отыграл за "бело-синих" 18 матчей, в которых забил один гол.

Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до конца сентября 2025 года.

По сообщению журналиста Игоря Бурбаса, Базель еще не опустил руки и таки попытается подписать Супрягу или Сикана. Хотя ранее сообщалось, что швейцарский клуб не интересуется украинскими форвардами, в их шорт-листе совсем другие приоритетные приобретения в линию атаки.