Пополнение в составе киевлян

Лазарет Динамо покинули сразу несколько футболистов. Защитники Илья Забарный, Александр Караваев и белорус Илья Шкурин возвращаются в главную команду на вторых турецких сборах.

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Футболисты пропускали первый сбор из-за положительных тестов на коронавирус.

Еще два игрока полетят с киевлянами в Турцию. Это центрбек Денис Попов, который продолжает восстановление после сложной травмы, которую получил еще в первом туре УПЛ против Вереса.

Также в расположение Динамо вернется легионер Эрик Рамирес, который вызывался в национальную сборную Венесуэлы.

Столичный клуб потерял голкипера Руслана Нещерета из-за травмы носа, которую он получил в последнем товарищеском спарринге против норвежского Буде/Глимт. 20-летнего вратаря ждет операция.

Сам матч завершился мировой 1:1.​

К слову. Вылет на второй сбор в Турцию запланирован на 31 января. Продлится тренировочный процесс до 10 февраля.

Первый матч после зимнего перерыва динамовцы проведут дома против Ингульца (26 февраля).